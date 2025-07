“La voy a funar”: acusan a exparticipante de “Tierra Brava” de “patas negras” y de romper matrimonio

Durante los últimos días, Azzartt Maveth, exintegrante de Tierra Brava, ha estado en el centro de la polémica luego de que una mujer, Aracelly Muñoz Barraza, la acusara públicamente de involucrarse con su marido.

La denuncia se originó en Facebook, donde Aracelly publicó un extenso mensaje: “Ya chiquillas, voy a funar a esta pe... por haber ensuciado su boca con mi nombre y nombrar a mis hijos”.

Luego añadió: “Esta pe... hizo meses de patas negras creyendo que se llevaba a un hueón con plata. Pero no sabe nada, me importa una raja si está con él o no, pero en un en vivo, ¿qué hizo esta? Habló de mi rol como mamá con derecho”.

Más adelante, la mujer lanzó duras amenazas contra la chica reality: “Necesitó pintarse las patas para estar con hueón. Y te escribo de acá pe... en cualquier momento voy a saber donde viví, a ver si me vas a dar cara, ¡vo nunca debiste haber hablado de mí!”.

También se dirigió directamente a su expareja y padre de sus hijos: “Y vo poco hombre... Espero que te dure harto la platita. Don empresario nos hiciste vivir un infierno a mí y a mis hijos mientras te acostabas con esta hueona y te dabas en el pecho en la iglesia”.

La defensa y aclaración de Azzartt Maveth

Frente a estas declaraciones, Azzartt Maveth decidió realizar un live en TikTok para aclarar su versión: “Ya que se me está insultando, tratando mal, diciendo cosas que yo... Quiero dar mi versión”.

Tras ello, la exparticipante de Tierra Brava explicó que conoció a Gabriel hace un mes y medio, creyendo que él estaba separado: “Nosotros alcanzamos a salir un mes, y terminó el viernes después del en vivo”.

La influencer relató que, tras la transmisión, fue contactada por una mujer identificada como Claudia, quien, entre insultos. le informó que Gabriel tenía una hija de nueve meses: “Y yo en shock. Porque yo sabía que él tenía tres hijos. Entonces yo le hablo a Claudia. ”.

“Le dije ‘hola, están demás los insultos. Podemos hablar. Dame tu número, te doy mi número, hablamos por teléfono’. Hablamos casi media hora por teléfono. Resumiendo todo, yo le dije ‘mira, yo no tengo nada que mentir, no tengo nada que perder, soy una mujer independiente, yo solamente estaba saliendo con él y soy mujer y mamá, así es que, lo que tú me preguntes, te voy a decir la verdad’“, añadió.

En la conversación que mantuvo con Claudia, la exconductora de Transantiago dijo: “Después bajó la guardia, me pidió disculpas, yo le pedí disculpas. Le dije que yo le pedía disculpas a (la esposa de Gabriel) por haber dicho lo de sus hijos. Yo sí dije un comentario sobre sus hijos, porque fue él quien me decía esas cosas de ella”.

Finalmente, Azzartt Maveth cerró: “Yo trabajo con mis redes sociales, no voy a estar exponiéndome a mí y a mi hijo a una relación con un hombre que me mintió (...) A mí me mintió, me dijo que tenía tres hijos y que estaba separado. Y yo después de ese live me enteré de que tenía una cuarta hija, una niña de nueve meses, y que estaba casado”.