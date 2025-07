“Hace tiempo que no me siento feliz en la pista”: Ex 2 del mundo decide dejar el tenis por un tiempo para priorizar su salud mental

La tenista tunecina Ons Jabeur, quien llegó a ser número 2 del mundo en 2022, anunció que dejará de jugar tenis por un tiempo indefinido para priorizar su salud mental.

La deportista de 30 años publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde señaló: “En los dos últimos años me he esforzado mucho, he luchado contra las lesiones y me he enfrentado a muchos retos. Pero en el fondo, hace tiempo que no me siento feliz en la pista”.

“El tenis es un deporte tan hermoso, pero ahora mismo siento que es hora de dar un paso atrás y finalmente ponerme a mí misma primero: respirar, sanar, y redescubrir la alegría de simplemente vivir”, agregó Jabeur, quien actualmente figura en el puesto 71° del ranking mundial del tenis femenino.

“Gracias a todos mis seguidores por entenderlo. Su apoyo y cariño significan mucho para mí. Lo llevo siempre conmigo. Incluso cuando esté fuera de la pista, seguiré estando cerca y conectada de otras maneras, y compartiré mi camino con ustedes”, concluyó la tunecina.

A lo largo de su carrera, Ons Jabeur ha ganado cinco títulos WTA y ha sido tres veces subcampeona en torneos de Grand Slam. Sin embargo, las lesiones que sufrió en los últimos años impactaron negativamente en su rendimiento, al punto de que no ha vuelto a jugar una final desde septiembre de 2023.