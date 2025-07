Muere leyenda de la música Connie Francis: fue la primera mujer en liderar el Billboard Hot 100

La música está de luto . Esta semana se confirmó la muerte de la primera mujer en llegar al número 1 de la lista Billboard Hot 100, tras permanecer hospitalizada por “dolores extremos”.

Se trata de la cantante estadounidense Connie Francis, quien falleció a los 87 años. La noticia fue confirmada durante esta mañana por su amigo Ron Roberts, presidente de su discográfica, Concetta Records.

Connie Francis | Foto por Archive Photos/Getty Images / Archive Photos Ampliar

“Les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche. Sé que ella aprobaría que sus fans estuvieran entre los primeros en enterarse de esta triste noticia”, escribió Roberts en Facebook.

Canción viral después de 63 años

Fue el 2 de julio cuando la cantante reveló que estaba “de vuelta en el hospital”, detallando que estuvo “sometiéndose a pruebas y chequeos para determinar las causas del dolor extremo” que había estado sufriendo. Sin embargo, su salud se fue deteriorando con el tiempo.

Recientemente, Connie Francis vivió una curiosa anécdota, luego de que su canción “Pretty Little Baby”, de 1962, se volviera viral en TikTok e Instagram.

Pero a lo largo de su carrera, la cantante tuvo grandes reconocimientos. En 1969, se convirtió en la primera mujer en llegar a lo más alto del Billboard Hot 100, con la canción “Everybody’s Somebody’s Fool”. Después logró otros dos números 1, con “My Heart Has A Mind Of Its Own” y “Don’t Break The Heart That Loves You”.