Nuevo avance en la lucha contra el VIH: OMS respalda vacuna de larga duración con más de 95% de eficacia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso clave en la lucha global contra el VIH al recomendar el uso de lenacapavir, un nuevo tratamiento preventivo de acción prolongada que se administra mediante una inyección.

Este avance marca un hito en la estrategia de profilaxis previa a la exposición (PrEP), ya que se trata de la primera terapia preventiva contra el VIH que ofrece una eficacia superior al 95% con solo dos aplicaciones anuales.

¿Qué es el lenacapavir?

El lenacapavir es un antirretroviral de acción prolongada diseñado para personas con alto riesgo de contraer VIH.

A diferencia de las pastillas orales que deben tomarse a diario, esta inyección reduce significativamente las barreras de adherencia al tratamiento, siendo ideal para quienes tienen dificultades de acceso a centros de salud.

Ensayos clínicos recientes publicados en The New England Journal of Medicine demostraron que el lenacapavir ofrece una protección cercana al 95% frente al VIH. Además, su esquema simplificado facilita el seguimiento médico y reduce la necesidad de controles frecuentes.

Para garantizar un acceso más amplio, la OMS también recomendó el uso de pruebas rápidas de VIH como requisito previo para iniciar la profilaxis, eliminando la necesidad de estudios costosos o invasivos.

La intención es que el tratamiento pueda ofrecerse en farmacias, centros de atención primaria o incluso por vía remota, a través de plataformas de telesalud.