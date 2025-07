Muere conocida actriz coreana a los 31 años: a pesar de tener cáncer, logró grabar una última serie

El mundo del entretenimiento surcoreano quedó de luto este lunes 14 de julio, al confirmarse la muerte de la actriz Kang Seo Ha, quien falleció a los 31 años tras enfrentar durante un largo período un cáncer gástrico en etapa 4.

La información fue dada a conocer por su agencia de representación y ratificada por el Hospital St. Mary de Seúl, donde la intérprete murió a la 1:30 pm del domingo 13 de julio. Según se detalló, llevaba años con complicaciones de salud.

Nacida en 1994, Kang Seo Ha cursó estudios de arte dramático en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Su primera aparición pública fue en 2012, en el videoclip Getting Farther Away del grupo Brave Guys. Más adelante, debutó en televisión en la serie Detectives of Seonam Girls High School, emitida por JTBC entre 2014 y 2015.

Durante su carrera participó en diversas producciones, entre ellas Assembly, Through the Waves, The Flower in Prison, Heart Surgeons y First Love Again, esta última un éxito de la cadena KBS en 2022. En 2023 firmó un contrato de exclusividad con la productora Insight MCN.

Su familia confirmó que, pese al diagnóstico, la actriz continuó trabajando hasta terminar el rodaje de Mangnaein, su última serie, que se estrenará de forma póstuma.

La emotiva despedida de la hermana de Kang Seo Ha

A través de redes sociales, su hermana escribió: “Todavía no puedo creerlo. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí”. También relató que, aunque la actriz no podía comer por meses, “insistía en pagar mis comidas con su tarjeta”.

“Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada. Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y estés libre de dolor dónde estás ahora!”, finalizó el mensaje.