Karen Paola rompe en llanto al confesar que aún ama a Juan Pedro Verdier: “Me encantaría que supiera que lo amo”

En medio de un complicado momento personal, Karen Paola volvió a emocionar a sus seguidores al sincerarse sobre los sentimientos que aún mantiene por Juan Pedro Verdier, su expareja y padre de su hijo.

Durante una entrevista con el programa ¡Hay que decirlo!, la ex Mekano no pudo contener las lágrimas al recordar su historia junto al actual participante de Mundos Opuestos.

La cantante y presentadora reveló que, a pesar del tiempo y la distancia, el amor que siente no se ha apagado. “Yo lo amo, es el amor de mi vida”, confesó sin titubear.

Según relató, su separación no se debió a la falta de cariño, sino a que las circunstancias no les permitieron continuar como pareja: “No nos separamos por falta de amor, era netamente porque los tiempos que teníamos ambos no estaban calzando con la relación de pareja”.

La artista, quien hoy enfrenta un proceso judicial con el doctor Pedro Vidal, también aprovechó para aclarar una versión muy comentada en redes sociales: no fue ella quien decidió terminar la relación.

“Todos piensan que fui yo quien terminó, y fue él quien me mandó a la chucha. Amo la música, pero también amo a mi familia”, reconoció.

En sus declaraciones, Karen recordó emocionada los pequeños gestos de Verdier que la conquistaron, siendo la persona con la que compartió más de una década de su vida.

“Me enamoré de cómo le abría la puerta a las personas del aseo, de cómo saludaba, de cómo era con las maquilladoras… Me enamoré de esa persona”, comentó.

El sentimiento sigue intacto

Aunque sus caminos se separaron, asegura que la conexión sigue tan viva como antes. “Nunca nos hemos dejado de amar. Yo siempre he insistido que tenemos conexiones de vidas pasadas. Crecimos juntos, llevo más vida en la Tierra con él que sin él”, relató entre lágrimas.

Actualmente, Juan Pablo se encuentra participando en el reality Mundos Opuestos, programa que ha vuelto a posicionar su nombre en la escena mediática local.

Por su parte, Karen Bejarano no ocultó que este distanciamiento físico la ha hecho valorar aún más a su expareja: “Me ha servido para extrañarlo mucho, para darme cuenta de que es un ser increíble, siempre lo he sabido”.

“Me encantaría que supiera que lo estoy apoyando, que estoy con él. Me encantaría darle un abrazo y decirle que lo amo. Todo lo que él me ama, yo también lo siento”, sentenció.