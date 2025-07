“Es emocionante”: las cuentas alegres para las goleadoras de Chile en su exitoso debut por la Copa América Femenina

La selección chilena femenina adulta comenzó con el pie derecho su participación en la Copa América Femenina.

Todo luego de imponerse por 3-0 a Perú en Quito. “Me quedo con sensaciones muy positivas, en confianza. Al principio costó un poquito, pero después nos llenamos de confianza y pudimos anotar”, dijo la autora del primer tanto nacional, Pamela Cabezas.

A sus 18 años, ya se estrenó en las redes a nivel continental, lo cual la dejó más que feliz. “Venir de la sub 17, sub 20 y llegar a la adulta me da mucha emoción, es rico estar acá y compartir con mis compañeras. Anotar era un objetivo que me puse hace tiempo, es emocionante anotar el primer gol y en mi primera copa”, añadió la delantera de la UC.

“Feliz, lo trabajamos. Sabíamos que iba a ser difícil. Aportar es importante, feliz porque ganamos y porque aporté al equipo”, complementó otra goleadora nacional, Mary Valencia, ya proyectando el próximo juego de La Roja Femenina en Copa América, contra Argentina, el viernes 25.

“Vamos a prepararnos bien, corregir algunas cosas, sumar de lo que sabemos. Va a ser difícil también, pero estamos preparadas”, cerró la artillera de Colo Colo.