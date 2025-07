“Nuestro objetivo nunca cambió”: la ilusión de Diego Valencia por pelear el título con Universidad Católica

Universidad Católica arrancó la semana con el mejor de los ánimos tras ganar el clásico ante Colo Colo. Con ese triunfo, los “cruzados” escalaron al sexto lugar de la tabla y quedaron a 7 puntos de los líderes, Audax Italiano y Coquimbo Unido.

Justamente, “audinos” y “piratas” son los próximos rivales de la UC en el Campeonato Nacional. Este miércoles, Diego Valencia habló en conferencia de prensa y anticipó ambos duelos.

“Los dos equipos son sólidos defensivamente. Hay partidos donde no han dominado, pero lograron sacar resultados importantes y se han mantenido en la parte alta de la tabla. Nosotros vamos a analizar a estos rivales e intentaremos sacar nuestras mayores virtudes”, señaló el delantero del cuadro precordillerano.

“Estamos totalmente ilusionados"

De cara al inicio de la segunda rueda del torneo, donde se define todo, el atacante indicó que “nuestro objetivo siempre ha sido estar en la parte alta de la tabla, pelear el título, pelear por torneos internacionales, y a pesar de que estábamos más abajo en la tabla, el objetivo nunca cambió. Quedan muchos partidos por delante y nos vamos acercando de a poco”.

“Estamos totalmente ilusionados por los partidos que quedan por delante. El tema del estadio también es algo que nos hace mucha ilusión, de poder jugar de local en el Claro Arena, con nuestra gente”, agregó el ariete nacional.

Por último, Diego Valencia destacó su presente en Universidad Católica. “Siento que últimamente he estado mucho mejor, física y futbolísticamente, lo notó en los entrenamientos. No ha sido un periodo fácil, pero el trabajo que hecho me ha ayudado mucho para volver a mi nivel”, concluyó.