Querido exintegrante de “Rojo” logra importante sentencia por denuncia contra sujeto que abusó de él cuando era niño

La justicia confirmó la existencia del delito de violación que sufrió el exintegrante de Rojo, Ernesto Bravo, durante su infancia.

Los hechos, ocurridos cuando tenía entre 7 y 8 años, fueron perpetrados por Ernesto Enrique Galaz Pino, un hombre cercano a sus padres y perteneciente a un grupo religioso. Tras un extenso proceso judicial de dos años iniciado por el artista, no habrá condena penal debido a la prescripción del delito.

El bailarín, conocido por su participación en programas como Rojo, el color del talento en TVN y El Retador en Mega, abordó públicamente el cierre de su caso mediante un video en Instagram.

Al comienzo de su relato, Ernesto Bravo expresó: “Mi caso ya cerró. Todo este tiempo que me tomé de reflexión y de receso fue netamente por mi salud mental”.

Luego, el artista detalló el fallo: “En la conclusión de mi caso, se acreditan los hechos. Me creen por parte del Estado y se reconoce a Ernesto Galaz Pino como mi abusador, el que me violó en reiteradas ocasiones cuando yo tenía 7 años de edad”.

“Pero no hay una condena, por el tiempo transcurrido. Por lo tanto, lo único que queda es la condena social. Para que sepan todos los que están pasando por un abuso, pueden contar conmigo. Hay más caminos y se puede”, añadió.

Ernesto Bravo expuso públicamente a su victimario

En otra publicación, el bailarín vinculó conductas que tuvo en el pasado con su trauma: “De chico me preguntaban, “¿por qué eres tan raro?“, “¿por qué te comportas así?“, “¿quién te hizo tanto daño?"”.

“Y aquí está la respuesta, quién me generó traumas, crisis existenciales, intentos de suicidio, ataque de ira, etc. Hoy me levanto con fuerza y valor para enfrentarme a mis demonios como lo hago día a día”, complementó.

Tras ello, identificó públicamente a su victimario, acompañando su mensaje con imágenes y la leyenda: “Ernesto Enrique Galaz Pino (violador de menores)”. Finalmente, Ernesto Bravo agradeció el apoyo recibido durante el proceso.