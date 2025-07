La cero autocrítica de Jorge Almirón apuntó al arbitraje ante la UC: “No sé por qué no sacó tarjetas”

Este domingo por la tarde, Colo Colo fue hasta el Estadio Santa Laura para perder por 2-0 ante la Universidad Católica, duelo pendiente de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y uno de ellos llegó en palabras de Jorge Almirón, entrenador del ‘popular’.

“Fue parejo el partido, tampoco hicieron mucho. Estaba muy cerrado, pero son clásicos, impreciso, la cancha no estaba para jugar. El plan de juego era ganar el clásico, pero no se podía jugar por la cancha. No hubo una diferencia futbolística, no fue un equipo que dominó a otro”, dijo.

El adiestrador de Colo Colo apuntó a las decisiones de Mathias Riquelme, juez del partido: “el árbitro mal, no sacó tarjetas amarillas. Cuando uno tiene ventaja y te agarran, eso es amarilla en todo el mundo, no sé por qué no sacó tarjetas. No es excusa, pero incide en el partido”, dijo.

“Se cortaba muchas veces la jugada y el criterio del árbitro hizo que el partido se jugara de otra manera, eso no me gusta, que no te respeten”, complementó el DT.

Respecto a lo que viene, el Superclásico ante la Universidad de Chile, Almirón dijo que “imagino que la gente está enojada, pero esto hay que revertirlo. No hay que buscar excusas, hablar hacia dentro. Disculpas por el resultado, es un clásico, pero hay que levantarse rápido”, finalizó.