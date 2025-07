Este domingo por la tarde, en la comuna de Independencia, se jugó el segundo partido de los tres pendientes que había por el Campeonato Nacional 2025, instancia donde la Universidad Católica derrotó a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

Tras la victoria, la felicidad estaba instalada en el camarín de la UC. Gary Medel analizó lo sucedido ante el ‘popular’ y apuntó sus aplausos hacia Daniel Garnero: "es un entrenador muy simple, que tiene ideas muy claras, el equipo lo está entendiendo perfectamente, no le da importancia a los 11 titulares, sino que a todo el plantel", aseveró.

Sobre Diego Corral, autor del segundo tanto, dijo que “es un chico que está creciendo mucho, que tiene un uno contra uno muy importante, muy desequilibrante, nos sirve bastante, esperamos que tenga muchas más oportunidades que nos sirvan a nosotros y a la Selección”, sostuvo.

“El balance no es positivo de la primera rueda, Católica siempre tiene que estar en los primeros puestos”, complementó el bicampeón de América tras ponerse al día en el Campeonato Nacional.

Respecto al duelo, aseveró que “se notó que ellos estaban mucho más cansados que nosotros. También en un terreno de juego muy horrible, no se puede jugar un clásico de esa manera, no se podía controlar la pelota bien, no puede volver a ocurrir, ojalá se recupere la cancha”.

Al finalizar, comentó la ausencia de Arturo Vidal en el rival: “extraño al negro, es amigo y hermano mío, quería enfrentarlo y pegarle alguna patadita”, finalizó entre risas Gary Medel.