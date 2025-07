Jeannette Jara niega suspensión de militancia en el PC: “Cuando haya una decisión, seré yo quien la informe”

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, se refirió este jueves a dos temas clave en el desarrollo de su campaña: la posibilidad de suspender su militancia en el PC y el llamado a una lista única parlamentaria para las elecciones de noviembre.

En la sede del Partidos Socialista, Jara fue consultada por la sugerencia hecha días atrás por Daniel Jadue sobre un eventual congelamiento de su militancia. “Ese tema no ha estado sobre la mesa en la que yo participo”, dijo.

“A lo mejor algunos tienen ideas que quieren proponer, como que suspenda o que no suspenda, pero cuando haya alguna decisión al respecto seré yo quien le informe”, señaló.

Llamado a la unidad

Respecto a la estrategia parlamentaria, Jara valoró el llamado del Presidente Gabriel Boric a conformar una lista única entre los partidos oficialistas, destacando que sin mayoría legislativa es muy difícil concretar reformas.

“En noviembre, cuando llegue a la papeleta, les voy a pedir no solamente que voten por mí, sino que voten por los diputados y senadores que me acompañan en este proyecto”, afirmó, insistiendo en que “necesitamos un Parlamento, no solamente ganar la elección presidencial”.

Jara también subrayó que su candidatura no se limita al PC, sino que representa un esfuerzo amplio de centroizquierda. “Esperamos convocar a más fuerzas políticas, a los independientes y también a otros partidos que hoy no están con nosotros, pero que podrían sumarse”, concluyó.