¡Trágico hecho! Famosa chilena casi pierde su casa en voraz incendio que puso en peligro a su hijo

Es una situación que no la cuenta dos veces. Y de la que una famosa nacional se salvó milagrosamente junto a su familia.

Yasmín Valdés habló en exclusiva con el Qué te lo Digo, donde relató lo ocurrido en su casa el pasado fin de semana, cuando casi protagonizó una tragedia.

Esto debido a un fogón que adorna su inmueble, y que para funcionar utiliza etanol, líquido altamente inflamable.

“Se prendió fuego en mi casa y se me quemó parte de mi living. El sillón, la alfombra, la cocina. Casi corrimos riesgo de que mi hijo chico se quemara", partió señalando la actriz.

Y agregó que “gracias a Dios reaccioné muy bien, me fui al patio a agarrar la manguera y logré que mi casa no se quemara”.

El complejo incendio

Así, la figura relató que “no estaba apagado el fuego y lo rellenamos para que siguiera funcionando y ahí el etanol prendió, saltaron chispas al sillón, a la cortina, a mis dos hijos que estaban sentados a ese lado... se prendió todo".

Yasmín indicó que “el impacto fue tan grande. Gracias a Dios no pasó a mayores, solo pérdida de cosas materiales que tienen solución. Hay que tener mucho cuidado, se los pido por favor. Pensé no decir esto, pero vivir la experiencia hace que uno tenga más precaución con muchas cosas. Los riesgos están en la casa también. Nos salvamos gracias a Dios".

Y agregó que “estábamos toda la familia reunida esperando que fueran las doce para cantar cumpleaños feliz a mi hijo chico que fue el más averiado... Su cuerpo se prendió de fuego en la ropa. Se prendió fuego su cuerpo. Estaba el papá de los niños que se tiró a apagar el fuego con su cuerpo y también se quemó“.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores. Sin embargo, a Valdés la dejó bastante afectada. “Fue tan fuerte la situación, el shock, que quedamos todos muy mal. Nos pusimos a ordenar, a limpiar, y luego tratar de dormir. Recién hoy ya me siento más recuperada. Son imágenes que no se van a olvidar nunca", confesó.