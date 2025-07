“Me duermo sin motivación por levantarme al día siguiente”: Zverev preocupa con desgarrador testimonio tras perder en Wimbledon

El alemán Alexander Zverev, actual 3 del mundo, quedó eliminado de Wimbledon en primera ronda tras perder ante el francés Arthur Rinderknech, quien ahora jugará contra el chileno Cristian Garin.

Luego del partido, el tenista germano habló en rueda de prensa y confesó tener problemas de salud mental. Con total sinceridad, Zverev aseguró que se siente “solo en la vida” y que no encuentra motivos para estar alegre afuera de la cancha.

“A veces, me siento muy solo ahí afuera. Lo paso mal mentalmente. Lo llevo diciendo un tiempo desde el Abierto de Australia. Intento encontrar maneras de salir de este agujero, pero veo que no puedo”, partió señalando el deportista de 28 años.

“No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha. Me siento muy, pero muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí”, remarcó el alemán, ganador de 24 títulos ATP y ex 2 del mundo.

Al ser consultado sobre la opción de buscar ayuda profesional, Alexander Zverev respondió: “Quizás sí, es posible que, por primera vez en mi vida, lo necesite. He pasado por muchas dificultades a lo largo de mi trayectoria personal y profesional, pero nunca me había sentido tan vacío como ahora. He perdido la alegría en todo lo que hago”.

“Ni siquiera cuando gano siento esa felicidad y motivación por seguir. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente. Creo que mucha gente, independientemente de su trabajo, ha tenido alguna vez esa sensación. En un deportista de élite, eso se refleja claramente en su rendimiento”, agregó el teutón.

Por último, Zverev apuntó a buscar un cambio, pero fuera de la cancha, todo esto de cara a su próximo gran desafío: el Masters 1.000 de Canadá. “Tengo un mes por delante hasta Canadá, veremos qué pasa hasta entonces, pero algo en mí tiene que cambiar y no es algo necesariamente en la pista de tenis”, concluyó.