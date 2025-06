Revelan la última movida que prepara River Plate para fichar a Lucas Cepeda: otro chileno pagaría el precio

Luego de despedirse del Mundial de Clubes 2025 en la fase de grupos, River Plate ya comenzó a moverse en el mercado de pases con miras a la segunda parte del año, donde uno de sus grandes objetivos sería el fichaje de Lucas Cepeda.

Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo aún no ha podido incorporar nuevos refuerzos por un detalle no menor: el cupo de extranjeros. Actualmente, la AFA permite seis foráneos por club y solo cinco de ellos pueden decir presente el día de partido.

Por ese motivo, el elenco “Millonario” prepara varias salidas en su plantel y uno de los grandes afectados sería Gonzalo Tapia, quien llegó al elenco argentino a inicios de temporada, pero nunca pudo ganarse un lugar y no es considerado por el DT hace meses.

Según informó TyC Sports, en River Plate “hay dos jugadores a los que les buscan una salida inmediata: Gonzalo Tapia, que no tiene lugar en el equipo y no juega un minuto desde marzo; y Adam Bareiro, que no será tenido en cuenta por Gallardo tras su préstamo en Qatar".

El citado medio detalló que la idea del club es vender el pase del atacante chileno y el delantero paraguayo para liberar cupos de extranjero y, con esto, ir con todo por Cepeda, cuyo fichaje no se ha concretado por este mismo motivo.

“Por eso, River no puede avanzar en la contratación de, por ejemplo, Lucas Cepeda. Desde Colo Colo ya dejaron saber cuáles eran sus pretensiones, pero el Millonario no hizo ningún movimiento porque no puede inscribirlo hasta no liberar un cupo”, añadieron.