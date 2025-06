El análisis sobre crisis del fútbol juvenil en Chile: “Los jugadores carecen de estructuras morfológicas, no de habilidades” / Twitter @ColoColo

El fútbol chileno enfrenta este año 2 grandes desafíos: la participación en los Mundiales Sub 17 y Sub 20, en un contexto de inversión a la baja en las divisiones inferiores y un debate abierto sobre los nuevos estímulos que distraen a los jóvenes respecto de la posibilidad de convertirse en jugadores profesionales.

De hecho, pese a la regla del minutaje sub 21, de los 18 clubes de Primera División, hay dos equipos que no usan canteranos propios (Deportes Limache y Unión La Calera). Además, solo cuatro equipos han usado a 4 o más jugadores juveniles distintos: Cobresal con 4, Palestino, con 5, Unión Española, con 6 y O’Higgins, con 10 jugadores

En el otro extremo, aparecen los 3 grandes: la UC solo ha usado a 3 canteranos para sumar minutos (Sebastián Arancibia, Juan Francisco Rosell y Diego Corral); la U de Chile también 3 (Flavio Moya, Lucas Assadi y Agustín Arce) y Colo Colo solo a 1: Francisco Marchant.

Al respecto, en la ANFP ha habido una búsqueda en los últimos años por buscar cambios al respecto, para lo cual incluso abrieron un Área de Ciencias, donde entre otras cosas, buscaba generar perfiles físicos y de rendimiento de los jugadores jóvenes, además de ampliar la captación a capas sociales más acomodadas.

“El primer diagnóstico es que Chile carece de estructuras morfológicas, no de habilidades. Después, estaba el tema educativo, buscando que los chicos se formaran cognitivamente con un plan fuera de la cancha, social, nutricional. Dado que el fútbol chileno tiene un contexto social muy disminuido, la idea era buscar en los colegios privados jugadores con cabezas más estimuladas para una reingeniería”, planteó Hernán Torres, exdirector de aquella orgánica y hoy PF de Unión Española, en diálogo con ADN Deportes.

A propósito de esta búsqueda a nivel escolar, el pasado viernes se realizó una actividad entre municipalidades de La Florida, Macul, Puente Alto y ANFP: FIFA FOR SCHOOL, capacitación para profesores en habilidades blandas para incentivar el fútbol en niños y niñas de los 8 a 12 años.

El análisis de los captadores

Jose Luis Carreño, quien estuvo en el mundo de la representación varios años, hizo una crítica a nivel sociedad que los jugadores buscan todo lo inmediato e instantáneo. Además, se refirió a que la cantidad de estímulos hoy en día, hacen cada vez más difícil que los niños desarrollen la capacidad física y mental.

“El chico normalmente salía de la casa a jugar en el barrio. Hoy no hay lugares en que puedan desarrollarse. También están los juegos electrónicos, los celulares, que es a lo que se dedican más por sobre jugar libre. Hoy cuesta considerablemente encontrar jugadores con proyección”, remarcó en diálogo con ADN Deportes.

Su visión no es muy distinta respecto de Alfonso Garcés, quien estuvo 23 años trabajando para Cruzados como captador, destaca los descubrimientos de Gary Medel, Mauricio Isla, Benjamín Kuscevic e Ignacio Saavedra, entre otros.

Él trabajaba buscando a la familia, nunca hablar directamente con el jugador y explica cuáles son los errores actuales en la materia. “Hay muchos jugadores, pero el sistema es erróneo para conquistar al muchacho, absorberlo en una situación de club y protegerlo de todo lo que hay alrededor. Si bien hay mu

chos muchachos con condiciones físicas y futbolísticas, hay que protegerlos”, recalcó en ADN Deportes, planteando que el foco hoy por hoy está errado a la hora de buscar jugadores.

“Están bien todos los medios nuevos, pero no hay que dejar de lado la cercanía con el niño y su familia, rescatarlos sanamente al deporte y no tanto al negocio. Fomentarle la vena deportiva para que se interese por la situación y no por los millones que pueda generar a través de esa situación”, cerró Alfonso Garcés en ADN Deportes.