Imposible de olvidar: muere uno de los actores de televisión más queridos de la década de los 80

El mundo de la televisión estadounidense sufrió un golpe inesperado el jueves de esta semana tras la muerte de un actor, quien formó parte de uno los programas más recordados de los finales de los 70 y principios de los 80: Los Dukes de Hazzard.

Todo se trata de Richard Hurst, de 79 años, quien en la la ficción interpretó al policía Cletus Hogg. Según declaró su primera esposa, Candace Kaniecki, todo ocurrió en Los Angeles, California.

La misma voz señaló que se trató de una pérdida inesperada y por el momento se desconoce la causa detrás del fallecimiento.

“Era de la familia. Su dulce sonrisa, su impecable ritmo cómico y su espíritu bondadoso hacían que cada escena fuera más brillante", lo recordaron en la página oficial de los fans de show de la CBS que se extendió por un total de cinco temporadas.

“Hizo su debut en pantalla en un episodio de 1971 de The Doris Day Show, luego apareció el año siguiente en Sanford and Son y The Partridge Family y en la película The Unholy Rollers”, detalló The Hollywood Reporter.

También participó en producciones como Kung Fu, M*A*S*H y la tercera entrega de Karate Kid.