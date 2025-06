“Venía por una cirugía de rodilla; entró al quirófano y una hora después me dicen que se complicó y se había muerto”

Una triste noticia conmocionó al fútbol argentino en las últimas horas. Camilo Ernesto Nuin, futbolista de 18 años del club San Telmo, falleció este miércoles mientras era intervenido quirúrgicamente por una lesión en su rodilla.

El hecho fue confirmado por la cuenta oficial del equipo de la segunda división de Argentina, que decretó el cierre de sus instalaciones en señal de duelo y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del joven futbolista.

De acuerdo a lo informado por la institución, Camilo se estaba sometiendo a una operación de meniscos y ligamentos cruzados, pero durante el procedimiento se produjo su deceso, cuya causa aún no fue oficialmente informada.

Con el pasar de las horas, fue el padre del futbolista, quien lleva su mismo nombre, el que dio más detalles sobre el hecho, apuntando a una negligencia de parte de la Clínica Espora, ubicada en la localidad de Adrogué, provincia de Buenos Aires.

El desgarrador relato del padre del juvenil de San Telmo

“Venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados. Nos habíamos despertado lo más bien, hablamos del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos. Se puso la bata al revés y nos reíamos de eso, le contábamos anécdotas de cuando era chico...“, relató Nuin padre en diálogo con Telenoche.

“Entró al quirófano y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’“, agregó.

Posteriormente, el progenitor del joven futbolista detalló: “Entré como en un aturdimiento, hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso, lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver. Lo vi, estuve con él, lo abracé, le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa, con respecto a su hermana, a sus abuelos”.

“Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar pero que iba a estar fuerte como él yo sé que hubiese querido que yo esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado", continuó.

Finalmente, Nuin padre cerró diciendo que “no puedo describir lo que se siente por dentro, porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado pero literalmente estás muerto”.