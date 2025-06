Tribunal de la ANFP ratifica sanción a Deportes Linares por incumplimiento de norma Sub 25 y Sub 21: pierde puntos ante Osorno / Séptima Página Noticias

La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP confirmó este jueves la sanción impuesta al Club Deportes Linares por incumplir el artículo 31 de las Bases del Campeonato de Segunda División 2025, en el partido disputado ante Provincial Osorno por la sexta fecha del torneo.

La infracción se refiere a la obligación de mantener en cancha, en todo momento, al menos tres jugadores Sub 25 (nacidos desde el 1 de enero de 2000) y un jugador Sub 21 (nacido desde el 1 de enero de 2004). Según determinó el tribunal, Linares no cumplió este requisito durante parte del encuentro, manteniendo solo tres jugadores jóvenes en vez de cuatro, al contar con dos Sub 25 y un Sub 21.

El club apeló argumentando una interpretación distinta de la norma y alegando buena fe en su actuación. Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos, considerando que la regla es clara y que el propósito es fomentar efectivamente la participación juvenil, exigiendo jugadores distintos para cada categoría.

La sanción ratificada implica la pérdida de los puntos obtenidos por Linares en ese partido, otorgándose la victoria a Provincial Osorno por un marcador de 3-0.

El fallo fue adoptado por unanimidad y subraya el carácter objetivo del régimen sancionatorio deportivo, donde el incumplimiento de la norma basta para aplicar la pena, independientemente de la intención.