“Mi amigo se mandó esa cag...”: Arturo Vidal revela vergonzoso momento que vivió en la casa de James Rodríguez

En su paso por Bayern Múnich, Arturo Vidal formó una estrecha amistad con James Rodríguez, con quien tiene varias anécdotas. Una de ellas fue revelada por el propio futbolista chileno, quien recordó la vez que pasó vergüenza en la casa del colombiano.

“En su casa, James nos contaba de una alfombra que había comprado, más cara que la cresta, que le costó como 30 mil euros. Yo justo andaba con dos amigos, uno de ellos era Humberto, el ‘Pájaro’. Él estaba fumando shisha (pipa de agua/hookah), pasó por arriba de la alfombra, se enredó, se le cayó la shisha y quemó la alfombra... cagó”, relató el volante de Colo Colo en su pódcast, El Reinado de Vidal.

“Yo no tenía dónde meterme. Más encima, todos sabíamos que mi amigo tenía mala suerte, y se manda esa cagada...”, agregó el “King”, entre risas.

Además, Arturo Vidal desclasificó otra situación que protagonizó su amigo en la casa de James Rodríguez: “El mismo ‘Pájaro’, un día chocó con un vidrio y se cortó la cara. Se quedó quieto en un sillón. Al otro día despierto, lo veo y le digo: ‘Pájaro, por qué no fuiste a la clínica’. Mi amigo me dice: ‘Es que James me dijo que cuando él despertara, me iba a llevar’. Yo le respondí: ‘Vo’ soy hue...’”.