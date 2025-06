Camila Hirane reveló dura agresión sexual: “Me acuerdo duchándome al día siguiente...”

Fue un relato durísimo de escuchar. Camila Hirane hizo una confesión cruda y difícil en conversación con Radio Futuro.

La actriz fue invitada a conversar Prima Facie, un monólogo donde interpretó a una abogada especializada en la defensa de hombres acusados de abuso sexual.

Y ahí reveló un hecho doloroso que ella misma experimentó.

“La agresión sexual es más amplia, abarca desde la violación, el abuso, el acoso, todo. Y yo sí he vivido situaciones que quisiera olvidar. Y yo creo que la gran mayoría de las mujeres han vivido situaciones dolorosas”, partió diciendo.

Y agregó que “no me pasó en el mundo del teatro. Me pasó en una cita que no salió bien, no terminó bien, y cosas que uno quisiera olvidar. Yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado. No (denuncié) porque también me hago responsable de la cuota de responsabilidad que yo tenía".

“La asumo, porque me emborraché y no recuerdo cómo pasó lo que sé que pasó, y despertarte al día siguiente y decir ‘heavy, no me acuerdo’. No recuerdo haber consentido. Pero tampoco recuerdo haberme opuesto. Entonces es complejo”, añadió.

La intérprete manifestó que “cuando lo viví, lo viví con culpa. Me acuerdo duchándome al día siguiente, diciendo que me había transgredido yo a mí misma. Eso sentía. No lo vi como una agresión en ese momento. Ahora pienso que sí fue una agresión".

Finalmente, Camila Hirane expresó que “no sé es si yo estaría dispuesta a denunciar, o si enfrentaría a la persona, o lo funaría, o si haría algo con eso. Porque implica empeñar tu paz mental, tu vida, tu carrera, tu familia. El cambio cultural está bueno, pero el punto más delicado es que todavía no nos atrevemos a denunciar”.