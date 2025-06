“Zanahoria” Pérez y su gran momento en Palestino: “Siempre es bueno que arqueros chilenos tomen la posta”

El arquero de Palestino, Sebastián Pérez, habló con Los Tenores respecto a su gran presente en el elenco árabe, donde se convirtió en un titular indiscutido y ha llevado adelante una muy buena campaña.

Los árabes pelean los primeros puestos en el Campeonato Nacional y, además, siguen luchando por meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Creo que hemos tenido una muy buena campaña este primer semestre. Hemos ido de menos a más, por ahí no tan bien en la Copa Chile, pero el grupo se ha mantenido en su columna vertebral, con el grueso del plantel que se conoce hace 4 o 5 años”, sostuvo respecto a la clave del éxito de los de La Cisterna.

En esa línea, añadió que “hemos querido aportar ante ese deseo de seguir en carrera, así que contentos hasta ahora. Todos los equipos sacan su sprint final y nosotros queremos seguir arriba”.

Consultado sobre qué es lo que le ha funcionado bien a los árabes, lanzó: “No hemos tenido lesiones tan graves y eso ha hecho que el once se haya tocado muy poco. De los que han llegado, le han dado un plus importante al equipo. Obviamente eso contribuye para que los resultados estén a la vista”.

Finalmente, Pérez se refirió a su buen presente en Palestino.

“Siempre es bueno que arqueros chilenos vayan tomando la posta en el primer equipo. La continuidad es muy importante, sobre todo con arqueros nacionales, eso te va a marcar y en mi caso estar al frente también tanto en el campeonato nacional como internacional”, cerró.