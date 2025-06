“Por acá es”: Nicolás Córdova alaba estreno de jugador de 16 años en Primera División

La pelea por el surgimiento de nuevas figuras para el fútbol chileno está entre los pendientes del balompié nacional, considerando que las selecciones nacionales clasificaron a los Mundiales Sub 17 y Sub 20.

Al respecto, un dato no menor al respecto lo evidenció O’Higgins, que en su victoria de ayer domingo sobre Everton propició el debut profesional de un jugador de 16 años.

Se trata de Joaquín Muñoz, que disputó los últimos 21 minutos del juego en Sausalito tras reemplazar a Joaquín Montecinos.

Proveniente de la filial de O’Higgins en Los Ángeles, de donde llegó al Monasterio Celeste en 2017, quien integra la generación 2009 tuvo su estreno en Primera División.

La presencia de Joaquín Muñoz en cancha no pasó desapercibida para el DT de la selección chilena Sub 20, Nicolás Córdova, que alabó la determinación de Francisco “Paqui” Meneghini de no solo citarlo, sino también hacerlo jugar.

“16 años. Debut de Joaquín Muñoz. Categoría 2009. Por acá es!”, destacó el técnico en su cuenta de Instagram.