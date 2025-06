Fernando Vejar entrega duro informe contra Arturo Vidal: el volante arriesga más de una fecha de suspensión

Arturo Vidal fue el protagonista del partido en que Colo Colo perdió con Audax Italiano ayer domingo.

Todo considerando que el volante nacional fue expulsado tras el 2-1, luego de reclamar por el segundo tanto itálico.

“La expulsión es de locos, no lo entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, entonces no debería arbitrar”, dijo tras el partido Arturo Vidal, cuestionando a Fernando Véjar.

Ya por la roja, el “Rey Arturo” no estará disponible al menos para el clásico ante la UC. Sin embargo, ahora también arriesga perderse otro juego, el Superclásico contra la U de Chile.

Sin embargo, el juez Fernando Vejar no dejó pasar la actitud de Arturo Vidal y en el informe que emanó ante la ANFP, aseguró que el jugador de Colo Colo lo insultó en reiteradas ocasiones, además de mostrarse agresivo.

“Debo hacer presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, este jugador reacciona de manera agresiva, insultándome en reiteradas oportunidades, gritando a viva voz: “Malo cu..., soy muy malo”. Toda esta acción la realizó de manera intimidante, intentando acercarse a mi persona buscando una confrontación", se lee en el informe del árbitro, detallando el accionar de Arturo Vidal.

El texto tendrá que ser evaluado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP mañana martes, instancia en la cual se zanjará la sanción para Arturo Vidal.