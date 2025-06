Arturo Vidal estalla tras ser expulsado por Fernando Véjar: “Si no le gusta la presión, que se vaya a arbitrar a la Tercera División”

Este domingo, Audax Italiano venció 2-1 a Colo Colo por la fecha 15 del Campeonato Nacional. Los albos terminaron el partido con uno menos por la expulsión de Arturo Vidal, quien vio la tarjeta roja al minuto 90 por reclamos hacia el árbitro Fernando Véjar.

Luego del encuentro, el “King” no se guardó nada y lanzó sus descargos contra el réferi. “La expulsión es de locos, no lo entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, entonces no debería arbitrar”, partió señalando.

“Si no le gusta la presión, si no aguanta que un capitán le diga las cosas, y te saca amarilla por eso, entonces que vaya a arbitrar a Segunda o Tercera División”, indicó el volante, visiblemente molesto con Véjar.

Además, el mediocampista remarcó que no debería perderse el Superclásico por esta expulsión. “Es doble amarilla, así que me pierdo el partido con Católica, pero el próximo (contra la U) no me lo puedo perder. No le dije ningún insulto fuerte al árbitro, le dije que soy el capitán y el capitán es el único que le puede hablar. Pero si vamos a empezar con cosas, no puedo jugar más en el campeonato chileno”, sostuvo.

“Nunca lo traté mal ni le dije alguna palabra fuerte como lo hacen otros. Me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este árbitro no está para dirigir un partido de Colo Colo ni de la U”, agregó Arturo Vidal sobre Fernando Véjar.

Sobre la derrota que sufrió Colo Colo ante Audax, el “King” comentó: “Tuvimos 10, 20 oportunidades de gol y no supimos concretarlas, pero creo que el partido fue bueno para nosotros. Jugamos contra un gran equipo, un equipo que lo viene haciendo muy bien, por algo están punteros”.

“Estamos con rabia, queríamos ganar estos tres puntos, que eran importantes, pero creo que el equipo cada vez juega mejor. Hoy, en los 90 minutos, intentamos por todos lados. Mejoramos muchísimo lo que se venía haciendo”, concluyó.