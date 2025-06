“Pidió su salida, se quiere ir”: Miguel Ramírez avisa que este jugador se va de Unión Española en medio de la crisis

Este sábado, Unión Española cayó 2-0 ante Coquimbo Unido y agudizó la crisis que atraviesa en el Campeonato Nacional, donde se encuentra en zona de descenso, ubicado en el penúltimo puesto de la tabla con 7 puntos.

Tras la derrota, el DT de los “Hispanos”, Miguel Ramírez, informó que un referente del plantel no quiere seguir en el club. Se trata del arquero uruguayo Franco Torgnascioli.

“En la semana, Franco pidió su salida, dijo que se quería ir, porque no ha jugado y quiere salir del país”, señaló “Cheíto” en conferencia de prensa.

Frente a la decisión que tomó el portero de 34 años, Ramírez remarcó: “Nosotros no vamos a tener a nadie que no quiera estar, acá necesitamos jugadores con compromiso. Esta es una institución grande que necesita jugadores que vengan a entregar lo mejor de cada uno para poder salir de esta situación”.

“El que no quiera estar, perfecto, no va a estar, porque necesitamos jugadores con hambre y con deseo de querer revertir esta situación que estamos viviendo. No es fácil, pero todos vamos a tratar de remar para adelante”, concluyó el entrenador de Unión Española.

Vale mencionar que Franco Torgnascioli ha disputado 21 partidos con los “Hispanos” esta temporada, entre el Campeonato Nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Chile.

El guardameta charrúa salió del equipo titular tras el empate 2-2 con Deportes Limache, el pasado 3 de junio. A partir de ahí, Martín Parra ha sido el encargado de defender el arco de Unión Española.