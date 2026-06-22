Desde Barranquilla, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, abrió su primer discurso con una frase que marcó el tono de su futuro gobierno: “Empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro comienza hoy”, tras confirmarse su victoria en una reñida segunda vuelta presidencial.

El candidato ultraderechista obtuvo, según el preconteo, el 49,66% de los votos, superando por menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda, en una elección marcada por una alta participación ciudadana y una fuerte polarización política.

Abelardo de la Espriella / Getty Images Ampliar

En su discurso ante miles de simpatizantes, De la Espriella llamó a cerrar el ciclo electoral y advirtió a sus contendores que deben respetar el resultado.

“Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber una tercera vuelta en la calle”, afirmó, en un mensaje directo tanto al presidente Gustavo Petro como a su rival electoral.

El nuevo mandatario insistió en que su administración buscará unidad nacional tras una campaña marcada por la confrontación. “A partir de este momento termina la campaña, terminan las divisiones y comienza la hora suprema del servicio a la patria”, señaló.

Pese al tono de advertencia, también buscó proyectar estabilidad institucional. De la Espriella aseguró que su gobierno respetará la oposición y la legalidad, aunque advirtió que no permitirá desórdenes ni cuestionamientos violentos al resultado electoral.

El dirigente, de 47 años y sin experiencia previa en cargos de elección popular, llegó al poder con un discurso centrado en seguridad y orden público, prometiendo una política más dura contra el crimen organizado y las disidencias armadas.

“Colombia vuelve a tener gobierno para enfrentar a quienes han sembrado violencia y corrupción”, sostuvo durante su intervención, reforzando uno de los ejes centrales de su campaña.

La elección dejó al país dividido en dos mitades prácticamente iguales, con más de 26 millones de votantes y una diferencia final inferior a 250 mil sufragios, lo que ha alimentado llamados a esperar el escrutinio oficial definitivo.