Ingrid Cruz causó preocupación tras ingresar a urgencias por fuerte dolor: este fue su diagnóstico

Desde una clínica, Ingrid Cruz compartió una imagen que alertó a sus seguidores. En la fotografía aparecía con mascarilla y con una bata médica puesta, además de que se le veía visiblemente afectada por el malestar sobre el que después entregó más detalles.

A través de sus redes sociales, la actriz de Mega reveló que debió ser atendida de urgencias por un fuerte dolor de cabeza que no lograba controlar.

“Y terminé en urgencias por la jaqueca. Ya les digo el diagnóstico. Pero me dieron un medicamento que me quitó todo”, escribió en Instagram.

¿Qué tratamiento recibió?

Más tarde, Ingrid entregó detalles sobre su estado. “Llegué a mi casa. Me pincharon un algo... Maravilloso. De ayer que estaba con jaqueca y hoy día (martes) me tomé un remedio y no me hizo nada. Así que mi doctor me dijo, ‘te vas a la clínica para ver qué tienes’, jaqueca”.

La intérprete explicó que “yo sufro de jaquecas, y no me había dado hace mucho tiempo. Y gracias a Dios, la ciencia se supera”.

Posteriormente, Ingrid Cruz agradeció el tratamiento recibido y la preocupación de sus seguidores: “Me pusieron unos pinchazos mágicos que me quitó todo, así que aquí estoy, ahora sin ningún dolor, mañana ya cachemos, pero por lo pronto ya en mi casa como nueva”.

Finalmente, en la mañana de este miércoles 18 de junio, la actriz subió una nueva storie en la que aparece acostada en su cama, visiblemente mejor y acompañada de su mascota.