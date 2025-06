Tres concentran el 74% de casos: las empresas de seguros automotrices con más reclamos en Chile, según el Sernac

Un nuevo informe indica que durante el segundo semestre del año 2024 el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 2.118 reclamos en contra de empresas que ofrecen seguros automotrices.

Si bien supone una disminución del 22% respecto al mismo periodo previo, donde se contaron 2.721 casos, no se trata de un número menor y la negativa a pagar siniestros es la principal causa de las situaciones más recientes.

Sobre esta última causal se recibieron alrededor de 650 alertas, representando un 31% del recuento total.

Claro que otros números que también resultaron reveladores apuntan a las compañías que lideran el ranking de quejas.

Tres nombres concentraron el 74% de los reclamos, sin considerar la participación de mercado, sino solo el volumen. Así, aparecen:

BCI Seguros Generales (34,5% u 731 reclamos)

(34,5% u 731 reclamos) HDI Seguros (29,1% o con 616 reclamos)

(29,1% o con 616 reclamos) Sura (10% o con 212 reclamos)

Volviendo al escenario general, “no reversar cargos mal efectuados” e “incumplimientos de las condiciones contratadas”, se posicionaron en la segunda y tercera posición de reclamos con 234 y 232 casos, respectivamente.

“En promedio un 53% de los casos fueron acogidos favorablemente; mientras que un 45,8% no fueron acogidos (no dieron respuesta favorable para las y los consumidores); y casi un 0,4% no fueron respondidos”, detalló el Sernac sobre el cierre de situaciones.

Otra lista paralela también dio cuenta de las compañía con mejor comportamiento, precisamente con la idea de orientar a las y los consumidores. Estableciendo una fórmula para definir un índice, entre menor es el puntaje, mejor es la posición. El top tres se compone por:

Reale (2,39 puntos)

Consorcio Nacional (3,04 puntos)

Mafre (3,23 puntos).

“Por su parte, Zurich (11,48 puntos) mostró los menores índices, luego BNP Paribas Cardif (9,58 puntos) y Sura (8,69 puntos)”, explicaron en un comunicado.

**Ranking se obtiene multiplicando la Tasa de Reclamos (TR) por la Tasa de Respuesta Desfavorable (TRD), para cada proveedor.