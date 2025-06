“Pendejito...”: Revelan el turbio “modus operandi” de chef imputado por muerte de Francisco Albornoz

Es un testimonio brutal, impactante. Uno de un joven que mantuvo varias interacciones con el chef que ahora está imputado por la muerte de Francisco Albornoz.

En Contigo en la Mañana conversaron con este impactante entrevistado, que conoció bastante a José Baeza, de 41 años, uno de los dos hombres que estuvo con el fallecido farmacéutico.

“A él lo conocí cuando tenía 18 años. Ya han pasado siete años, ahora tengo 25. Él tenía como 16 años más... Con este sujeto hablo esporádicamente, siempre en un contexto sexual, bajo ese tipo de charlas y mensajes. Yo hablaba con él una noche y después podían pasar semanas”, reveló.

Y agregó que “yo me junté con él unas cuatro o cinco veces, y podían pasar meses entre una y otra, pero a través de chat le saqué el rollo de su personalidad”.

Así actuaba el chef

Junto a esto, el joven reveló en la entrevista la manera de relacionarse que tenía el ahora imputado.

“Siempre hacía notar la diferencia de edad, me trataba como ‘chiquitito o pendejito rico’. En este segundo período siempre estaba con el tema de las drogas. Te incentivaba, traía drogas”, contó.

Y agregó que “uno cacha cuando una persona es turbia o no es buena. Ya en la tercera vez que me junté con él me presentó una droga que yo no conocía, que te hace adormecer por unos 20 segundos”.

El joven manifestó que “este tipo me invitaba a su departamento en La Dehesa o a su casa de campo. Él hacía estos encuentro sexuales recurrentemente, hacía fiestas sexuales donde se juntaban dos o tres personas”.

Finalmente, hizo una confesión clave y shockeante: “Al enterarme de todo esto (muerte de Albornoz), me pongo a ver el chat que tenía con él y me escribió el 23 de mayo (día en que se juntó con Francisco)”.