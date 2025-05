Entró soltero. Y eso ha generado que Luis Jiménez cause estragos en el encierro de Mundos Opuestos 3, el nuevo reality de Canal 13.

El programa se estrena el domingo 1 de junio. Pero desde Perú, donde se graba, ya llegan sabrosos reportes.

Uno de ellos es un jugado coqueteo que estaría teniendo el ex de Coté López con una de las participantes más atractivas del espacio.

Una información que fue revelada en Tu Día por el periodista Mauricio Huentenao, quien confirmó qué pasaría con el Mago y otra famosilla.

“La que va a hacer su jugada maestra es Michelson, Ignacia Michelson, participante de otros realities. Dentro de esto, lo que vamos a mostrar en el encierro es el coqueteo que tienen ellos dos“, lanzó.

Y agregó que “yo he visto un poquito más de esto... no sé si me autorizan, pero lo voy a decir igual. Ahí se abrazan y ella le dice: ‘Tú me dijiste que no ibas a entrar’”.

“Cuando dice eso, uno infiere que hubo una conversación previa... Hay que ir viendo“, especuló.