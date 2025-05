Gonzalo Jara analizó sorteo de la Roja en el Mundial sub 20 y aseguró que “los partidos cambiarán mucho dependiendo del rival” / ADN Radio

El exseleccionado chileno, Gonzalo Jara, participó en el sorteo del Mundial sub 20 que se llevó a cabo este jueves en nuestro país.

A la Roja le tocará enfrentar a Japón, Egipto y Nueva Zelanda, tres rivales complejos para intentar clasificar a la siguiente fase.

“En el Mundial va a cambiar mucho dependiente a quién te toque enfrentar. Egipto es muy físico y Nueva Zelanda ni hablar”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “el llamado es a que disfruten este evento, ya que muy pocas veces en su carrera podrán disfrutar lo que se vive en un Mundial sub 20“.

“A uno le puede gustar o no como un entrenador planifica los partidos. Lo que uno no puede nunca dejar de hacer es dejar de competir y para aquello no se necesita ser bueno o mejor que el rival. El fútbol se equipara desde lo físico hoy en día y después hay jugadores que definen los partidos”, agregó Jara.

Tras lo anterior, alabó el nivel que muestran los seleccionados antes de la cita planetaria.

“Para mi hay muchos jugadores sub 21 que hoy están preparados para jugar en el primer equipo de sus respectivos clubes, muchos seleccionados que vemos hoy en día. Hay materia prima de sobra”, sostuvo.

Finalmente, el exdefensor tuvo palabras para Iván Román.

“La importancia de Román es mayúscula, ya que para mí perfectamente podría haber estado en la selección adulta, por el gran salto que dio hacia el fútbol brasileño”, cerró.