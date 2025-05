Desde el set del histórico programa de Mirtha Legrand, donde fue invitado junto a otros protagonistas de la serie El eternauta, Ricardo Darín no solo habló de televisión.

En medio de la conversación, el actor hizo una reflexión sobre la situación económica del país, haciendo alusión al precio de uno de los alimentos más representativos de la cultura argentina: las empanadas.

La discusión se originó cuando la conductora le pidió su visión del contexto actual de Argentina. El reconocido intérprete comenzó con un tono irónico: “Fantástico, la veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones, muchos colchones están apolillados”.

El comentario fue en referencia a un reciente decreto del presidente Javier Milei que busca incentivar la reinserción de ahorros en moneda extranjera dentro del sistema financiero formal.

Ese comentario fue el punto de partida para una crítica más directa. “La verdad es que no entiendo nada”, señaló.

“Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos (equivalentes a 42 dólares). ¡48.000 pesos!”, exclamó el actor

La conductora, Mirtha Legrand, intervino: “Los precios son terribles, terribles”. Y Darín insistió: “No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”. Y luego, agregó: “No comprendo de lo que están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, muy mal”.

La respuesta del gobierno de Javier Milei: habló Luis Caputo

Los dichos no pasaron desapercibidos. La reacción del Gobierno fue inmediata, empezando por las redes sociales, donde diversos usuarios alineados con la administración de Milei comenzaron a criticarlo. Posteriormente, se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La autoridad del gobierno argentino declaró: “Terrible lo de Darín, una sorpresa (...) Perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena”.

“Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes. Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito”, continuó.

Por último, según Caputo, “la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos”.

A pesar de lo dicho por el ministro, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) indicó que el precio promedio de una docena de empanadas en abril fue de 22.010 pesos.

Sin embargo, las cifras varían ampliamente: en Buenos Aires, los precios en apps de reparto oscilan entre 12.000 y 47.900 pesos por docena, dependiendo del establecimiento y la zona.

Este contraste refleja uno de los aspectos centrales del actual contexto económico: si bien el gobierno argentino ha promovido la desaceleración de la inflación como uno de sus principales logros, esta ha venido acompañada de una recesión severa, ajuste en los ingresos y una subida de precios en dólares, favorecida por la apreciación del peso argentino.

Además, hay que constatar un préstamo pedido al FMI.

El actor de El eternauta se defendió ante el ataque del ministro del gobierno de Argentina

Frente al revuelo mediático, Ricardo Darín decidió hablar nuevamente. En una entrevista con América TV este lunes, defendió sus declaraciones y respondió directamente a Caputo.

“Cada uno interpreta lo que quiere. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio y demás. Pero, en realidad, me parece que queda claro de qué estamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe”, explicó.

Sobre el tono utilizado por el ministro, el actor añadió: “No tiene nada que ver con hablar ni mal del Gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de ‘Ricardito’, bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? (...) Debiese ser un poquito más educado“.

“Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No tiene por qué decirme ‘Ricardito’ y ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público”, concluyó.