Leandro Fernández y su optimismo ante la visita de la U a Botafogo: “La propuesta tiene que ser la misma que venimos implementando”

La U de Chile prepara en Río de Janeiro su partido de mañana martes, ante Botafogo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Al respecto, el equipo está motivado de cara a un juego en que zanjarán si estarán o no en octavos de final.

“Venimos de un viaje largo, de un partido de mucho desgaste, pero ya planificando el partido de mañana”, comentó Leandro Fernández en Brasil, junto con dimensionar la ausencia por suspensión de Matías Zaldivia.

“Es una baja sensible, pero tenemos compañeros que lo pueden hacer muy bien. El plantel está preparado, esperando esta oportunidad”, dijo el argentino, quien descartó ver como “un fracaso” el no seguir en Copa Libertadores, pero dimensionó la trascendencia del juego.

“Es un partido muy importante para lo que aspiramos. Es como si estuviéramos en Chile, la gente nos acompaña a todos lados y nos sentimos respaldados”, enfatizó, apuntando a la clave para sumar el empate o victoria que precisan.

“Si bien les ganamos en Santiago, ellos acá son fuertes con su gente y su clima. Va a ser un partido difícil, pero no importante. Hay que ir trabajándolo de a poco. La propuesta tiene que ser la misma que venimos implementando, salir a buscar el partido donde nos toque jugar”, expresó el jugador de 34 años.

Leandro Fernández y su presente en la U de Chile

El delantero argentino le bajó el perfil al hecho de no haber podido consolidarse como titular en el club.

“Esta profesión es así, son momentos. Tuve un bajón, me tocó salir, tuve que entrenar, esperar mi oportunidad y aprovecharla. Donde me toque estar, espero aportar”, dijo, junto con reconocer que ha ido trabajando su carácter en cancha.

“Soy un jugador temperamental, en Chile te ven con otros ojos, pero es mi forma de ser, lo que me llevó a donde jugué. Trato de manejarlo para no afectar al equipo, pero siempre con la competitividad que me pertenece”, cerró en Río de Janeiro.