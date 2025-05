Audax Italiano se transformó este lunes en el líder exclusivo del Campeonato Nacional 2025, luego de remontar un partidazo y vencer por 4-3 a Huachipato en el Estadio Bicentenario de La Florida en el cierre de la fecha 12.

Uno de los protagonistas del partido fue el lateral izquierdo Esteban Matus, quien fue citado por Ricardo Gareca a selección chilena para la próxima doble fecha de las Eliminatorias y convirtió un golazo desde afuera del área para los “Itálicos”.

Tras el encuentro, el zaguero de 23 años conversó con ADN Deportes en zona mixta y reveló cómo se enteró de su llamado a La Roja de cara a los partidos de junio frente a Argentina en Santiago y Bolivia en la altura de El Alto.

“Me estaba cambiando de casa y me enteré ahí. Estaba con compañeros de Audax y me enteré por redes sociales. Me puse muy contento, obviamente llamé a mi mamá, a mi familia y les conté", contó Matus.

En esa línea, valoró su convocatoria y reconoció que “estoy muy feliz, es algo que vengo buscando hace mucho tiempo. Siento que me llega en mi mejor momento. Gracias a dios estoy haciendo las cosas bien, el equipo está muy bien y eso nos tiene punteros en el Campeonato".

El joven lateral también se mostró entusiasmado con compartir camarín con algunos referentes de la Generación Dorada. “Con (Arturo) Vidal, Alexis (Sánchez) y (Charles) Aranguiz siempre es un placer poder entrenar con ellos. Gracias a dios se me está cumpliendo eso", declaró.

Finalmente, Esteban Matus valoró el dulce presente de Audax Italiano en el torneo local y explicó que la clave del buen momento es “mucho trabajo, humildad. Siento que somos un equipo muy humilde, trabajador y eso nos ha llevado a estar punteros”.