“Era difícil para mí jugar hoy porque mi abuelo falleció ayer; el gol fue un desahogo gigante”

Este lunes, bajo una intensa lluvia en el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano y Huachipato protagonizaron un partidazo, que terminó inclinándose por 4-3 a favor de los locales para alcanzar el liderato del Campeonato Nacional 2025.

Uno de los protagonistas del partido fue el defensor Benjamín Gazzolo, quien anotó el primer gol de los “Acereros” y lo celebró con una sentida dedicatoria: el tanto fue para su abuelo, quien falleció hace pocos días.

Tras el encuentro, el zaguero de 27 años habló en zona mixta y reconoció que “era difícil para mí estar acá hoy porque mi abuelo falleció ayer”.

“Agradezco al club que me dio la facilidad de poder despedirme de él. Fue un desahogo gigante. Él hubiese querido que estuviera acá, que no me perdiera el partido, así que el gol es para él", agregó.

Respecto a la derrota de Huachipato, Gazzolo se mostró autocrítico y señaló que “hasta el 3-1 estábamos haciendo un partido correcto y creo que después nos traicionamos a nuestra idea”.

“Nuestra idea siempre es tratar de jugar, de intentar e ir hacia adelante. Creo que nos echamos muy atrás y ahí nos expusimos a errores puntuales, que fueron dos penales y un remate fuera del área. Nos quedamos con un sabor muy amargo porque teníamos la victoria muy cerca y se nos escapó en el final", complementó.

Además, aseguró que “Audax no fue un rival superior, creo que nos metió a pelotazos en nuestra área, nos hicieron dos goles penales y un gol de pelota parada. Quizás el único gol meritorio de ellos es el de fuera del área, pero no es que nos hayan pasado por arriba, así que eso nos da más rabia porque son errores nuestros".