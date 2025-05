“Va a marcar un antes y un después”: Pablo Milad anticipa la doble fecha eliminatoria y revela la broma que le hizo a “Chiqui” Tapia

Pablo Milad, presidente de la ANFP, anticipó la doble fecha eliminatoria de junio, donde Chile recibirá a Argentina y visitará a Bolivia, con la obligación de sumar puntos para seguir teniendo alguna esperanza de alcanzar el repechaje al Mundial 2026.

Este viernes, desde Valparaíso, donde se anunció la mascota del Mundial Sub 20, Milad se refirió al duelo contra la Albiceleste, asegurando que “ya le tiré una broma a Chiqui Tapia (presidente de la AFA), le dije que para qué traen a los titulares si ya están clasificados al Mundial. Él me dijo que los entrenadores son los que deciden”.

“Es un partido difícil, histórico, es un clásico que todos estamos esperando. Hay una gran demanda de tickets, van casi 29 mil boletos vendidos y faltan diez días para el partido”, agregó el mandamás del fútbol chileno de cara al choque contra los actuales campeones del mundo.

“Necesitamos ganar, no podemos decir otra cosa. Necesitamos sumar de a tres ante Argentina y también contra Bolivia. Entonces, es una doble fecha crucial para nosotros que va a marcar un antes y un después”, remarcó Pablo Milad sobre el complejo panorama de La Roja, que marcha última en la tabla.

En la misma línea, el dirigente indicó que “uno siempre tiene que estar con los pies en la tierra. Ante Argentina se ve difícil, porque estadísticamente le hemos ganado una sola vez, con la Generación Dorada. Es difícil, pero no imposible. Son once contra once. Hay una motivación de los chicos por sacar esto adelante”.

Por último, abordando el último rendimiento de la selección chilena, el presidente de la ANFP afirmó: “Estamos un poco mejor que antes futbolísticamente. Hemos mostrado más fútbol, más verticalidad y más ocasiones de gol, sin ser certeros. El equipo ha mostrado un cambio respecto a los primeros partidos”.