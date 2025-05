“Si me tiene que coger del pescuezo...”: La particular reacción del capitán del Real Betis al día de furia de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini tuvo un día de furia este domingo en la dura derrota que sufrió el Real Betis por 4-1 en su visita al Atlético de Madrid por la penúltima fecha de La Liga de España, resultado que dejó a su equipo sin opciones de acceder a la próxima Champions League.

En pleno partido y producto del discreto nivel mostrado por sus dirigidos, el “Ingeniero” protagonizó un inusual momento durante una pausa de hidratación al minuto 25 del primer tiempo en el Estadio Metropolitano.

Cuando sus jugadores fueron a tomar agua, la transmisión oficial captó a Pellegrini corriendo hacia el banco de suplentes, donde agarró del brazo a Aitor Ruibal y se dirigió al resto del equipo con fuertes palabras: “¡Vamos a despertar, carajo! No le echemos la culpa al de al lado”.

Precisamente, Ruibal, capitán del Real Betis, habló tras el encuentro y se refirió a la particular escena que tuvo con Pellegrini, entregándole su total respaldo al técnico chileno pese a haber sido uno de los principales recriminados por el DT.

“Él quiere que su equipo despierte, con toda la razón del mundo. Yo en ese momento era el capitán, me lo tiene que transmitir a mí con total normalidad", declaró el fubtolista español.

En esa línea, aseguró que “no ha sido la primera vez ni será la última que me hable así, o que si me tiene que coger por el pescuezo, es lo que hay. A apechugar, no pasa nada, total normalidad con cosas así”.

“Cuando eres el capitán y el equipo no responde, eres el responsable. Me siento muy responsable de cómo ha estado el equipo en la primera parte“, cerró sobre la situación que se viralizó en redes sociales.