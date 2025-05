Durante este jueves, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó en ADN Hoy las recientes filtraciones de mensajes, el caso ProCultura y la falta de avances en el proceso de descentralización en el país.

El gobernador expresó su molestia por las declaraciones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien señaló en Radio ADN que el aumento de los fondos a la fundación ProCultura “corresponde en su mayoría a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas que no dependen del Presidente de la República”.

Al respecto, Mundaca respondió que “sus lamentables declaraciones dan cuenta de un desconocimiento en materia ”.

“72 a nivel central”

El gobernador detalló que “se realizaron 94 transferencias a la fundación ProCultura durante el actual gobierno. De ellas, 72 corresponden al nivel central, 18 a gobiernos regionales y 4 a municipios”.

Añadió que, en el caso del Gobierno Regional de Valparaíso, “solo se pagó por un trabajo de pintar murales en La Calera, y ese trabajo se cumplió”.

Junto con eso, explicó que el marco legal vigente respaldaba las asignaciones directas, pero que dichas condiciones cambiaron tras la discusión presupuestaria de 2023: “La Ley de Presupuesto nos habilitaba precisamente a que hubiera asignaciones directas por medio de los distintos instrumentos que administran los gobiernos regionales. Dicho eso, en 2023, cuando estalla el caso ProCultura, ya no tenemos asignaciones directas: todo es de concursabilidad”.

Agregó que se han implementado nuevos estándares para resguardar el uso de recursos públicos: “Hemos avanzado de forma muy sustantiva en mecanismos de transparencia, en mecanismos de concursabilidad, en mecanismos también que tienen que dejar tranquila a la opinión pública y particularmente a los territorios donde los gobiernos regionales ejercen la administración superior de las regiones”.

“Espionaje político”

Sobre la filtración de mensajes entre autoridades, el gobernador valoró la postura del Presidente Gabriel Boric. “Me parece bastante temerario lo del ‘espionaje político’. Yo me inclino más por la frase del Presidente Boric, del ‘caiga quien caiga’, que me hace mucho más sentido”, sostuvo.

Además, afirmó que este tipo de prácticas no son nuevas en el país: “El tema del espionaje político no me parece una práctica nueva en Chile. Esto luego de lo que ocurrió en octubre de 2019, donde dirigentes fuimos blanco de la inteligencia policial”.

En la entrevista, también cuestionó la lentitud del Ejecutivo en el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, señalando que aún no se han concretado varios de los compromisos asumidos en materia de descentralización.