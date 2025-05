Daniela Aránguiz relató los minutos de terror con sujeto que se metió a su casa: “En sus cinco sentidos no estaba”

Fue el diario La Hora el que dio la alarma: Daniela Aránguiz vivió una madrugada de domingo terrorífica, luego de que un tipo se metiera a su casa.

La ex del Mago contó todo hoy en Sígueme. Y reveló los minutos de horror que experimentó junto a sus hijos.

“Como a las 5 de la mañana, me avisan que estaban forzando una puerta de mi casa, un ventanal. Yo me asusté, obviamente... Yo me levanto y me encierro con mis dos hijos en una habitación e inmediatamente llamo Carabineros y llamo a los guardias de mi condominio”, partió contando.

Y agregó que “tengo la suerte de que en mi condominio vive un político, un diplomático, y hay un punto de carabineros que está muy cerquita... Entonces, cuando yo cacho que realmente sí había alguien, llamo y llega un carabinero con los guardias. Cuando entran carabineros con el guardia de mi condominio, a mi casa, al patio de mi casa, pone la linterna y aparece este individuo”.

Un tipo que resultó ser un supuesto vecino de la panelista, que argumentó al ser detenido que se había “equivocado” de vivienda.

“Siempre quiero poner el beneficio de la duda, pero en sus cinco sentidos este joven no estaba... Estaba en el jardín, él fuerza la reja de la entrada de mi casa, entra a mi antejardín... él se sacó los zapatos porque yo tengo las cámaras en mi casa. Entonces, después yo revisé las cámaras, él entra, se queda en el patio adelante, en el pasto, se saca las zapatillas y sigue por un pasillo que tengo hasta llegar al interior, al fondo del patio, al fondo de mi casa, donde empieza a forzar la puerta a las cinco de la mañana. Imagínense el susto", expresó.

Daniela manifestó que “gracias a Dios que esto no pasó nada más que esto, pero el susto a mí no me lo quita nadie. También yo tengo que poner el beneficio de la duda para esa persona porque yo no sé en qué condición estaba. Y también yo digo, imagínate a este carabinero le dispara a una persona dentro de mi casa. O uno, imagínate, él hubiera conseguido entrar y uno de repente, por la locura, toma un arma blanca y hace como un acto ilegal en defensa propia".

“Hice todo lo que tenía que hacer correcto y llamé a Carabineros para que se llevara a esta persona detenida. Yo tuve que ir a tomar declaraciones y eso fue...”, cerró.