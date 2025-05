Lucas Bovaglio y el liderazgo momentáneo de Palestino en la Primera División: “Intentaremos pelear en todos los frentes”

La Primera División del fútbol chileno no se detiene y continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos, jornada a jornada.

Bajo este escenario, la tarde de este sábado 3 de mayo se enfrentaron Everton contra Palestino en un enfrentamiento que terminó con victoria para los árabes por 2-1.

Con esto, el ‘Tino Tino’ quedó como puntero momentáneo en la competición, obteniendo 19 puntos en 10 partidos. Esto a la espera de lo que hagan sus perseguidores con un juego menos, como Universidad Católica, que jugará ante Universidad de Chile.

Tras la importante victoria, Lucas Bovaglio, entrenador del club de La Cisterna, entregó sus sensaciones y valoró lo hecho por su plantel.

Mostrándose “feliz por el resultado y la producción del equipo”, remarcó el hecho de ser visitantes ante “un rival que últimamente era una especie de cuco para el club”.

“Las pocas situaciones de gol que tuvimos, que fueron claras, no las pudimos concretar para haber hecho un tercer gol que nos hubiese dado tranquilidad”, reflexionó sobre el segundo tiempo.

“Tocó sufrir un poquito, pero cortamos una racha de dos derrotas seguidas y la verdad que este grupo necesitaba una victoria como la de hoy“, agregó respecto al triunfo sin mayores complicaciones.

Respecto al momento que atraviesa el club, el DT aseguró que se mantienen “naturalmente optimistas. Creemos que nos va a ir bien en todas las competencias”.

De igual manera, al jugar en tres competencias y tener fechas muy seguidas entre sí, reconoció que los jugadores “están sumamente agotados” y que toca “rearmarlos”, por lo que se justifica que “a veces no nos alcanza, a veces nos toca perder”.

“Ojalá que este presente lo podamos extender en el tiempo, pero no es sencillo. Ahora disfrutaremos esta victoria, pero tenemos que empezar a planificar lo que se viene”, añadió Bovaglio.

Asimismo, asegurando que “intentaremos pelearla en todos los frentes”, apeló a que no es una labor fácil conforme al tiempo y la planificación, sumado al desgaste como tal del plantel.

“No es sencillo porque la escasez de tiempo entre partido y partido lo único que nos permite es intentar recuperar a los jugadores, pero no nos permite planificar los partidos como nos gustaría, no nos permite corregir errores", complementó el DT de Palestino.