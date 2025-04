“Hace tres fechas, todos lo querían ver fuera de Católica”: Tiago Nunes aborda la posible salida de un jugador del plantel

Tiago Nunes, técnico de Universidad Católica, abordó la posible salida de Jader Gentil a mitad de año. El próximo 30 de junio vence el préstamo del jugador y, de no llegar a un acuerdo con la dirigencia “cruzada”, tendrá que volver al Santa Clara de Portugal, club dueño de su pase.

“No tengo la información completa. Claro que sé que su préstamo vence a mitad de año, pero estamos enfocados en el partido a partido, entonces no estoy preocupado de ese tema ahora”, señaló el técnico brasileño en conferencia de prensa.

“Hace tres fechas, todos lo querían ver fuera de Católica. En el fútbol todo cambia muy rápido. Jader ha metido 7 goles en la temporada, sumando los goles que hizo en la pretemporada. Tiene 21 años, aún tiene mucho que crecer y creo que está viviendo una experiencia de vida muy importante en Católica”, agregó el DT de la UC sobre el delantero brasileño.

Por último, Tiago Nunes apuntó a que los clubes chilenos miren más el mercado brasileño a la hora de buscar jugadores. “Hace tiempo que no había un jugador brasileño acá. Independiente de si Jader sigue o no, ojalá que pueda dejar una buena imagen para que Chile mire otros mercados cerca del Atlántico, y no solo por el lado de la Cordillera”, concluyó.