Había manifestado querer casarse: Javier Milei le pone fin a su relación con Yuyito, conocida conductora argentina

Durante la emisión de su programa Empezar el día, Amalia “Yuyito” González sorprendió al anunciar públicamente el término de su relación con el presidente argentino Javier Milei. La ruptura, según sus palabras, fue de mutuo acuerdo y marcada por un tono de respeto y agradecimiento.

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también, esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación”, comunicó en vivo la conductora, segundos después de haberse referido a la muerte del Papa Francisco.

“Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo, simplemente, porque, así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura”, añadió.

Meses atrás se veía casada con el presidente del país vecino

Si bien en meses anteriores había manifestado que se veía casándose con el mandatario, finalmente fue ella quien confirmó el punto final del vínculo, casi un año después de haberlo iniciado.

“Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada para decir más que esto”, aseguró.

Finalmente, la actriz y presentadora televisiva expresó: “Lo más importante es que ha sido una hermosa relación, hermosa, hermosísima. Agradecida a Dios por eso y agradecida por lo que viene, agradecida por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar qué es y me da mucha felicidad”.

Amalia Josefina Trombetta, conocida como Yuyito González, es una reconocida figura del espectáculo argentino desde los años 80. Además de su faceta como conductora y actriz, fue modelo y vedette.

A lo largo de su vida, fue vinculada a figuras públicas como Adrián Martel, Carlos Menem y Guillermo Coppola, con quien tuvo a su hija Bárbara. También fue madre de los mellizos Stefano y Brenda, fruto de su matrimonio con César Di Aloy.