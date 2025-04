“Vi lo peor de los humanos”: Revelan crudo relato de un extrabajador de Facebook

Es un trabajo difícil, crudo. Un moderador de Facebook, que se dedica a filtrar el contenido que suben los usuarios a la plataforma, reveló su shockeante experiencia laboral.

Entrevistado por el medio La Vanguardia, el sujeto confesó que si bien entró a este tipo de trabajo por el buen sueldo, las consecuencias han sido devastadoras.

El extrabajador del grupo Telus, subcontratado por Meta, ingresó a este puesto y manifestó que “pagaban casi dos mil euros (más de dos millones de pesos chilenos), las oficinas eran impresionantes y era meter un pie en Facebook”.

Sin embargo, la pega consistía en exponerse a contenidos terribles. “Asesinatos brutales, desmembramientos, torturas, violaciones, suicidios en directo, niños siendo abusados. Vi lo peor de los humanos”, comentó.

Consecuencias horrorosas

Así, el hombre expresó que si bien en un inicio aguantó, un día ya no pudo más con este tipo de registros, al enfrentarse al video de un suicidio. “El tipo utilizó un arma muy grande. Todo era sangre y sesos. Me caí al suelo, no podía respirar", señaló.

Tras esto, pidió ayuda a la psicóloga de la compañía, quien le prestó cero apoyo. “Me dijo que hacía un trabajo muy importante para la sociedad y tenía que ser fuerte. Y que el tiempo se había acabado y debía volver a mi puesto”, sostuvo.

Finalmente, el moderador de Facebook renunció. Pero las secuelas lo llevaron a sufrir constantes ataques de pánico y continuar en tratamiento psiquiátrico.

“En mi cabeza ahora solo hay muerte. Muerte, sangre, dolor, miedo. Miedo todo el tiempo. Miedo de salir a la calle, miedo de quedarte en casa, miedo de recordar, miedo de dormir”, cerró.