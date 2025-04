“Eres una matona”: Destapan grave acusación contra Pamela Díaz

Se fue con todo. “Joa” Cabañas, la modelo trans que se habría involucrado con Fabricio, arremetió contra Pamela Díaz.

La joven, que también antes tuvo un affaire con Felipe Kast, actual pareja de La Fiera, lanzó todos sus descargos contra la animadora de Hay que Decirlo, quien la criticó duramente en su programa.

“Fiera Díaz, sigue riéndote no más, me tienes una pica. Acuérdate de que tu equipo me rogaba para que les enviara el video para hacer show en tu programa de farándula de YouTube y jamás les envié nada“, lanzó en referencia al registro que daría cuenta de su vínculo con el brasileño.

Y agregó que “tengo entendido que le pediste a todo el panel que hablara mal de mí junto al abogado para que me metiera miedo. Eres una matona“.

Luego, reveló que “el programa Hay que Decirlo me contactó para que hablara en vivo y tú me habrías bajado para que no diera mi versión y así no poder defenderme de sus falsas acusaciones ante mí“.

Finalmente, Cabañas le recordó a la morena su escándalo con Alejandra Álvarez, el año 2008, cuando mostró fotos de ésta sin ropa. “Feria Díaz me juzga, pero no tienes memoria. Mostraste fotos desnudas de otra mujer", lanzó.