28 Years Later: la saga de terror postapocalíptico regresa con potente elenco

Santiago

Tras los éxitos de 28 Days Later (2002) y 28 Weeks Later (2007), la franquicia de horror vuelve con 28 Years Later, protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes. La historia retoma el caos tras casi tres décadas de la aparición del letal virus de la rabia.

El tráiler, lanzado este viernes, promete una nueva ola de tensión, supervivencia y crítica social, bajo la dirección de Garland, quien ya trabajó como guionista en la primera película.

El estreno está programado para el 20 de junio.

Revisa el tráiler a continuación: