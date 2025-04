“Prefiero que Vargas llegue a la U antes que Sánchez, porque es su casa e hizo historia en el club”

Johnny Herrera, ex arquero e ídolo de Universidad de Chile, abordó la posibilidad de que Alexis Sánchez llegue al cuadro azul a mitad de año, todo considerando que el delantero no seguiría en Udinese una vez que termine la presente temporada del fútbol italiano.

En su rol de panelista en el programa Todos Somos Técnicos, el portero ya retirado aseguró que al plantel de la U le serviría un jugador con las características de Sánchez, pero al momento de elegir entre el tocopillano y Eduardo Vargas, Herrera se inclinó por este último.

“A este plantel le vendría mejor Sánchez, porque sería el reemplazante natural de Assadi y Altamirano, que ninguno se ha consolidado hasta el momento, en el puesto donde más se ha rotado. Pero yo preferiría que llegue Vargas, porque la U es su casa, ahí se siente cómodo, hizo historia en el club y físicamente yo lo veo impecable”, señaló el “Samurái”.

Además, Johnny Herrera remarcó que, en el último mercado, la dirigencia azul no hizo esfuerzos por fichar a “Turboman”, quien terminó firmando en Nacional de Uruguay. “De primera fuente, te digo que la U nunca hizo una oferta formal, ni se acercó, ni preguntó por Eduardo Vargas. Si no lo quisieron cuando la U necesitaba un 9 urgente, menos lo van a querer ahora que el equipo tiene tres delanteros que están rindiendo”, sostuvo.

Por último, el ex guardameta aseguró que Universidad de Chile actualmente no tiene necesidad de fichar a Alexis Sánchez o a Eduardo Vargas. “Yo creo que no es necesario que llegue uno de ellos, porque la U tiene plantel. Solamente sería para darle un plus al equipo, para que siga peleando, porque hasta ahora lo está haciendo bien”, concluyó.