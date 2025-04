Aseguran que Fabricio Vasconcelos le habría sido infiel a su pareja con modelo trans en Temuco

Revelaciones inesperadas marcaron el último episodio de Que te lo Digo, emitido el 15 de abril, donde se expuso una supuesta infidelidad de Fabricio Vasconcelos a su pareja, Mariela Román, con quien mantiene una relación de casi dos décadas.

La acusación fue presentada por el tiktoker y panelista del programa, Danilo 21, también conocido como el “Deslenguado de Vilcún”.

Según relató Danilo, fue contactado por una mujer trans oriunda de Temuco, identificada como Agustina Cabañas, quien afirmó haber tenido un encuentro sexual con el exintegrante de Porto Seguro a comienzos de este año.

El hecho habría ocurrido el 9 de enero, durante una visita del bailarín al casino Dreams de Temuco. Tras supuestamente hablar previamente, el bailarín la contactó para juntarse y luego trasladarse a un lugar más íntimo, en una habitación del hotel, para poder conversar.

Ahí él le habría contado que estaba soltero, distanciado de su esposa. Tras ello, vendría el coqueteo hasta consumarse la noche con el acto sexual.

Los detalles del affaire

“Ella me escribe y me dice lo siguiente: ‘Lo que pasa es que hace un tiempo atrás salí con Fabricio Vasconcelos y me mintió. Me dijo que estaba soltero y después de intimar me dijo que él seguía con su esposa y yo quedé muy mal’”, relató Danilo 21 en el programa.

Agustina, además, proporcionó un registro de audio que habría sido grabado luego del acto sexual, donde se escucha una conversación entre ambos.

Danilo aseguró: “Él en estas pruebas admite que estaba en pareja todavía, pero no se arrepiente de nada”.

El diálogo, presentado en el programa, fue el siguiente:

Fabricio: ¿Cómo lograste tirar así? ¿Tan linda?

Agustina: ¿Por qué? ¿Te puse cachondo?

Fabricio: La cagó

Agustina: Dale, ja, ja, ja

Fabricio: Impresionante. Porque para todo en la vida hay una primera vez, pero hasta aquí...

Agustina: ¿No te arrepientes?

Fabricio: No

Agustina: ¿Seguro?

Fabricio: Es que ando con un sentimiento, porque yo no te conozco, tú me conoces porque soy muy conocido.

Agustina: “Soy muy famoso”, ah, ja, ja, ja.

Fabricio: No soy famoso. Pero a mí me da porque tengo muchos seguidores y yo tengo esposa.

Agustina: Ah ya.

Fabricio: ¡Es lo único que me preocupa!

Agustina: Qué latero.

Fabricio: De verdad es lo único, lo demás no me arrepiento.

Hasta el momento, el exintegrante de Porto Seguro no ha emitido declaraciones públicas al respecto, mientras el escándalo sigue generando repercusión en redes sociales.