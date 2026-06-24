Había estado involucrado en otra encerrona: el historial delictual del último detenido por muerte de niño en San Bernardo

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el cuarto detenido por el robo con homicidio de un niño de 12 años, quien murió tras ser arrastrado por más de tres kilómetros luego de una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien se entregó durante la jornada de ayer acompañado de su padrastro. El menor será formalizado junto al resto de los imputados —dos adultos y un adolescentes— en una audiencia fijada para las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

En la instancia, la Fiscalía Occidente formalizará a los detenidos por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, en el marco de la investigación por el ataque que terminó con la muerte del menor.

Según los antecedentes conocidos, algunos de los aprehendidos ya registraban ingresos previos por delitos vinculados a robos con intimidación, asaltos a servicentros y encerronas.

En el caso de los dos adolescentes, ambos habían ingresado al denominado programa 24 Horas por hechos relacionados con encerronas . Uno de ellos, detenido el martes, registra cuatro ingresos.

Respecto del adolescente de 17 años que se entregó, se informó que mantiene una detención previa y dos ingresos al Plan de Seguridad Integrada (PSI), una línea de intervención del programa 24 Horas que busca restituir derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes.