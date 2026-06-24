Lluvia y nieve en Chile: los lugares que acumularán hasta 100 mm antes de que termine la semana / releon8211

La lluvia y nieve en Chile marcarán el pronóstico antes de que termine la semana, debido al paso de tres sistemas frontales. Según el sitio web Meteored, los acumulados más importantes podrían acercarse a los 100 milímetros en algunas regiones del territorio nacional.

El primer pulso frontal ya comenzó a incidir durante este miércoles 24 de junio, con precipitaciones en zonas del sur y condiciones favorables para la caída de nieve y aguanieve en sectores de la Patagonia.

Lluvia y nieve en Chile: los sectores con mayores acumulados esta semana

Durante esta jornada, los chubascos de nieve y aguanieve se concentrarán en puntos de la Patagonia, con impacto en localidades como Villa O’Higgins, Cochrane, Balmaceda y Coyhaique. En paralelo, la Región de Los Lagos también recibirá precipitaciones, mientras el sistema avanza hacia sectores de Los Ríos, La Araucanía y el sur del Biobío.

En la cordillera, las precipitaciones podrían extenderse incluso hasta la Región de Valparaíso, principalmente en forma de nieve en sectores de alta montaña. Sin embargo, el tramo más activo del evento se mantendrá en el sur y la zona austral.

El frente más relevante de la semana llegará este jueves. Todo avanzará desde Magallanes hacia el centro-sur del país, con lluvias y nevadas que podrían alcanzar la Región de Ñuble. Además, una onda corta reactivaría las precipitaciones durante las primeras horas del viernes entre Magallanes y Los Ríos.

Para el fin de semana, Magallanes enfrentaría un nuevo episodio de viento intenso y precipitaciones. Las rachas comenzarían a intensificarse desde la tarde del sábado 27, mientras que las lluvias llegarían a sectores insulares al cierre del día.

Entre los montos proyectados hasta la noche del domingo, Meteored estima entre 60 y 80 milímetros en Chaitén, entre 60 y 70 milímetros en La Junta, entre 40 y 50 milímetros en Torres del Paine y entre 25 y 30 milímetros en Frutillar. Sin embargo, los mayores acumulados de la semana podrían acercarse a los 100 milímetros en la cordillera sur de Los Lagos y en sectores cordilleranos de Aysén.